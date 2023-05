Incendio a Fidenza: fiamme in una fabbrica di plastica

Incendio a Fidenza: fiamme in una fabbrica di plastica

Fiamme in una fabbrica di plastica a Fidenza: nessun ferito ma danni ingenti all'azienda

Rogo in una fabbrica di plastica a Fidenza. Il vasto incendio s’è scatenato nei pressi del quartiere La Bionda, lì dove si trova proprio la Monteplast, fabbrica rimasta divorata dalle fiamme.

Fiamme in una fabbrica di plastica a Fidenza: nessun ferito ma danni ingenti all’azienda

Le cause scatenanti dell’incendio al momento non si conoscono ancora. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica che ha portato allo scoppio del rogo e se ci siano delle eventuali responsabilità.

Incendio, una ditta di Fidenza, di plastica, Parma, sta bruciando…si vede il fumo da 10 Km…se cercate su Fidenza oggi ci sono tutti i dettagli.. pic.twitter.com/wK3jr4Q3Js — Maurizio (@MaurizioFuochi) May 27, 2023

Non ci sarebbero persone coinvolte nell’incendio, dunque non risultano feriti, però secondo una prima stima superficiale, i danni economici per l’azienda sarebbero ingenti.

Attualmente sono impegnate quattro squadre di vigili del fuoco che, partite dalla caserma di via Chiavari di Parma, hanno raggiunto in fretta la zona dove è scoppiato il maxi rogo per estinguere le fiamme.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono giunti anche i carabinieri e una squadra della Polizia Locale per svolgere tutti i rilievi del caso.