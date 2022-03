Incendio a Firenze, prende fuoco un furgone che trasportava generi alimentari

Squadre del 115 di Empoli e di Petrazzi all'opera a Firenze, dove prende fuoco un furgone che trasportava generi alimentari verso Castelfiorentino

Incendio in territorio di Firenze, dove per cause che sono in corso di accertamento da parte degli operatori del 115 prende fuoco un furgone che trasportava generi alimentari. Il mezzo è andato completamente distrutto ma l’intervento immediato delle squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme ha evitato che le esalazioni emesse da quella carcassa ormai fumante provocassero danni alle persone.

Firenze, prende fuoco un furgone

L’incidente infatti non ha fatto registrare alcun ferito, dato che il conducente del mezzo commerciale non era nell’abitacolo al momento dell’innesco delle fiamme. I media locali spiegano che il rogo si è determinato lungo Viale dei Profeti. Il furgone in questione stava trasportando generi alimentari, si sarebbe appurato in un secondo momento, alla volta di Castelfiorentino. Forse un cortocircuito al sistema elettrico o un surriscaldamento al motore fra le cause di innesco dell’incendio.

Sul posto il 115 di Empoli e Petrazzi

Sta di fatto che sul posto sono giunte a razzo le squadre dei Vigili del Fuoco del comando centrale di Firenze e quelle provenienti dai distaccamenti di di Petrazzi ed Empoli, quelle più vicine e non impegnate in quel momento su altri roghi. Gli uomini del 115 hanno domato le fiamme con lo schiumogeno ed hanno redatto la relazione di servizio sull’accaduto per certificare origine e cause scatenanti del rogo.