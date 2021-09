Incendio a Gagliano Castelferrato: avvocato morto carbonizzato nel suo appartamento

Un'esplosione e il successivo incendio in un'abitazione di Gagliano Castelferrato hanno provocato la morte di un avvocato in pensione.

Tragedia a Gagliano Castelferrato, comune in provincia di Enna, dove un avvocato è morto dopo che nell’appartamento in cui viveva da solo è scoppiato un incendio: quando i soccorritori sono giunti sul posto, l’uomo era già carbonizzato.

Incendio a Gagliano Castelferrato: un morto

I fatti si sono verificati nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 settembre 2021. Secondo quanto ricostruito nell’appartamento in questione ha avuto luogo un’esplosione, avvenuta per cause ancora da accertare e avvertita dai residenti, che ha innescato un violento rogo. In breve tempo le fiamme si sono estese a tutta l’abitazione impedendo all’uomo che viveva all’interno di mettersi in salvo.

I vicini hanno subito lanciato l’allarme, ma quando le squadre dei Vigili del Fuoco sono giunte sul posto, l’uomo era già morto.

Si tratta di un avvocato in pensione che i soccorritori hanno trovato parzialmente carbonizzato dopo aver spento le fiamme.

Incendio a Gagliano Castelferrato, un morto: ipotesi fuga di gas

Secondo i primi accertamenti, tutto sarebbe partito da una fuga di gas che avrebbe innescato uno scoppio a cui sarebbe seguito l’incendio che ha avvolto l’intera palazzina occupata soltanto dall’uomo. Oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118, sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno subito avviato le indagini per ricostruire i dettagli.