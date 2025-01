Incendio a Los Angeles, le immagini dall'alto della distruzione

Los Angeles, 11 gen. (askanews) – Da Hollywood a Malibu, da Santa Monica a Pacific Palisades, sono molte le zone di Los Angeles devastate dai fuochi di questa settimana. Il bilancio è di 11 morti e 150 miliardi di dollari in danni; 150mila sono gli sfollati d’emergenza, molti senza più casa, incommensurabili i danni alla fauna e la perdita di vite di animali. Ma il fuoco non è ancora domato, il bilancio dei morti è provvisorio perché i vigili stanno andando casa per casa alla ricerca di corpi. Peggio: secondo fonti di polizia citate dal Los Angeles Times, si sospetta che molti roghi siano di origine dolosa.