Incendio a Martinengo: a fuoco la sede degli Alpini

L'incendio sarebbe scaturito da un capanno degli attrezzi per poi diffondersi nella sede degli Alpini di Martinengo

Terribile incendio a Martinengo, nella provincia di Bergamo, dove la sede degli Alpini è stata totalmente distrutta dalle fiamme. A dare l’allarme, attorno alle ore 8:50 della mattinata di ieri, un residente della zona.

Martinengo, incendio nella sede degli Alpini: edificio distrutto

Secondo le prime informazioni che arrivano, l’incendio sarebbe scoppiato attorno alle ore 8:50 della mattinata di ieri, mercoledì 26 Aprile, presso un capannone degli attrezzi situato in via Gramsci a Martinengo. Proprio davanti a quel capannone c’è la sede degli Alpini, in pochi attimi avvolta dalle fiamme. Un residente della zona ha visto la scena e ha chiamato i vigili del fuoco, che sono corsi sul posto con due camion.

L’intervento dei vigili del fuoco

Nemmeno l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha potuto evitare che la sede degli Alpini venisse totalmente rovinata. In pochi secondi, infatti, le fiamme hanno avvolto la struttura distruggendola completamente. Secondo quanto emerge, non ci sono stati feriti nè intossicati. Sul posto anche la Polizia e i carabinieri: gli agenti sono al lavoro per capire se l’incendio è stato doloso.