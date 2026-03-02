Incendio a Milano: aggiornamenti sul rogo nel magazzino industriale

Incendio in un magazzino a Milano: bilancio provvisorio e interventi in corso

FLASH – Oggi mattina i Vigili del fuoco, la Polizia locale e le squadre della Protezione Civile sono intervenuti per un incendio esteso in un magazzino industriale della zona sud di Milano, in via degli Artigiani, dopo un allarme ricevuto poco prima delle 08:30.

I soccorsi hanno rilevato denso fumo nero e hanno attivato le procedure di contenimento dell’incendio. Sul posto operano più autopompe e squadre specializzate per il controllo delle fiamme.

Le autorità hanno avviato accertamenti sulle cause. Al momento le ipotesi privilegiate comprendono un corto circuito o problemi legati allo stoccaggio di materiale infiammabile, ma le verifiche tecniche sono ancora in corso.

Testimoni oculari presenti nella zona hanno fornito resoconti agli agenti della Polizia locale. Le forze dell’ordine hanno delimitato l’area per garantire la sicurezza e agevolare le operazioni dei mezzi di soccorso.

Non sono state rese al momento comunicazioni ufficiali su vittime o feriti. Le autorità locali e i comandi intervenuti hanno annunciato che forniranno aggiornamenti non appena disponibili.

Flash: situazione in breve

AGGIORNAMENTO ORE 09:45: Sul posto sono presenti oltre 10 mezzi dei Vigili del fuoco, due ambulanze e pattuglie della Polizia locale. Non risultano vittime accertate. Tre persone hanno riportato ferite lievi e sono state trasferite in ospedale. Fumo denso ha interessato l’area e il traffico è stato deviato in un raggio di 2 km. Le autorità locali e i comandi intervenuti hanno annunciato che forniranno ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.

Dettagli dell’intervento

AGGIORNAMENTO ORE 09:45. I soccorsi sono giunti entro pochi minuti dalla chiamata. Le squadre hanno attivato le operazioni di contenimento per impedire la propagazione alle strutture adiacenti.

Il comandante dei Vigili del fuoco ha dichiarato: “Stiamo lavorando per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Priorità agli operatori e ai residenti”.

Sul posto è stata accertata la presenza di squadre speciali per il rischio chimico a causa della possibile presenza di contenitori con solventi. Le autorità hanno istituito un cordone di sicurezza e disposto l’evacuazione temporanea di due capannoni vicini.

Gli enti intervenuti hanno precisato che le operazioni proseguono secondo protocolli di sicurezza. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

Cronologia degli eventi

AGGIORNAMENTO ORE 09:45 – La sequenza temporale degli interventi è confermata dalle autorità locali.

08:28 – Il personale del magazzino ha segnalato l’emergenza con una chiamata.

08:33 – Le prime squadre dei Vigili del fuoco sono giunte sul posto.

08:50 – È stata attivata la Protezione Civile e la viabilità è stata deviata.

09:10 – Tre persone hanno riportato ferite lievi e sono state trasferite in ospedale. Al momento non sono state registrate vittime.

09:45 – Il contenimento è in corso. Fumo ancora visibile. La Polizia locale e i tecnici della sicurezza hanno avviato indagini preliminari.

Impatto e misure per i cittadini

Le autorità locali raccomandano ai residenti di chiudere porte e finestre e di evitare l’area interessata.

La circolazione è sospesa su via degli Artigiani e sulle strade adiacenti per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche tecniche.

L’uso di mascherine è consigliato per chi si trova nelle vicinanze a causa del particolato contenuto nel fumo.

Sul posto i nostri inviati confermano che la situazione si evolve rapidamente. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

Background e contesto

Negli ultimi anni la zona industriale sud di Milano ha registrato diversi incidenti minori legati allo stoccaggio di materiali. Le ispezioni di sicurezza sono in corso in più siti logistici. Le autorità hanno ribadito la necessità di rispettare le norme antincendio e di segnalare immediatamente eventuali anomalie.

Fonti

Le informazioni sono confermate da dichiarazioni ufficiali del Comando Vigili del fuoco e della Polizia locale. Sul posto i nostri inviati hanno raccolto testimonianze e osservazioni tecniche.

Prossimi aggiornamenti

AGGIORNAMENTO ORE 11:30: Le operazioni di spegnimento proseguono. Sono in corso verifiche tecniche sui materiali stoccati e controlli di stabilità dell’area. Le autorità competenti mantengono il presidio per le verifiche di sicurezza.

John Carter — Sul posto i nostri inviati confermano la presenza della redazione per ulteriori verifiche e la raccolta di testimonianze. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.