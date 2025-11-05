Incendio a Milano: bilancio tragico di un morto e feriti

Incendio a Milano: un morto e diversi feriti in un tragico evento.

Milano, 5 novembre – Un incendio devastante in un palazzo residenziale ha causato la morte di un uomo e lasciato diversi feriti. L’incendio è scoppiato intorno alle 14:30 nel quartiere di Brera.

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute tempestivamente, riuscendo a domare le fiamme dopo circa due ore di lavoro. Testimoni oculari riferiscono di aver visto fumi densi e fiamme alte che uscivano dalle finestre.

Il primo bilancio delle autorità locali conferma un morto e almeno sei feriti, di cui tre in condizioni gravi. “Stiamo indagando sulle cause dell’incendio,” ha dichiarato il portavoce dei vigili del fuoco durante una conferenza stampa sul posto.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00: Le operazioni di soccorso continuano. Polizia e Protezione Civile sono sul posto per garantire la sicurezza e assistere le famiglie evacuate.

Sul posto confermiamo che le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Le autorità hanno invitato i residenti a mantenere la calma e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine.

Questo evento riporta l’attenzione sulla sicurezza degli edifici residenziali in aree ad alta densità abitativa come Milano. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.