Incendio a Milano causa evacuazioni e chiusure stradali

Un incendio di grandi dimensioni a Milano ha causato evacuazioni e interruzioni del traffico.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Un incendio è scoppiato in un edificio commerciale a Milano, in via della Repubblica, intorno alle 13:00. Le forze del Vigili del Fuoco sono sul posto e stanno lavorando per domare le fiamme.

Secondo le prime informazioni, il rogo si sarebbe sviluppato al quinto piano dell’edificio. AL MOMENTO, non ci sono notizie di feriti, ma il fumo denso ha costretto l’evacuazione di circa 200 persone.

Per evitare pericoli, la polizia ha chiuso le strade circostanti, causando notevoli disagi al traffico. TESTIMONI OCULARI riferiscono di aver visto fiamme alte e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha dichiarato: “Siamo in contatto con le forze dell’ordine e i servizi di emergenza. La priorità è garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori sul campo”.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e ulteriori aggiornamenti verranno forniti man mano che si sviluppa la situazione. AGGIORNAMENTO ORE 15:15: Si segnala che i pompieri hanno iniziato a contenere l’incendio.