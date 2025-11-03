Incendio a Milano: centro commerciale in fiamme

Un incendio di vaste proporzioni è divampato oggi pomeriggio in un noto centro commerciale di Milano, causando panico tra i clienti e i dipendenti. Le fiamme sono state segnalate intorno alle 15:30 e hanno rapidamente avvolto la struttura, richiedendo l’intervento di oltre dieci squadre dei vigili del fuoco.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma si sospetta che possa essere stato causato da un corto circuito.

I soccorritori hanno evacuato il centro commerciale e le aree circostanti per garantire la sicurezza di tutti.

I fatti

I vigili del fuoco stanno lavorando intensamente per domare le fiamme. Le autorità locali hanno attivato un piano di emergenza per gestire la situazione. Al momento non si segnalano feriti, ma i danni alla struttura potrebbero essere ingenti.

Le conseguenze

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e le autorità prevedono aggiornamenti nelle prossime ore. La situazione è in continua evoluzione e si invita la popolazione a evitare la zona.