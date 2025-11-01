Incendio a Milano: evacuate 200 residenti nel centro città

Un grave incendio ha colpito un edificio a Milano, portando all'evacuazione di circa 200 persone.

Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio in un edificio residenziale situato in via Roma, nel centro di Milano. Le fiamme hanno rapidamente avvolto i piani superiori dell’edificio, costringendo le autorità a evacuare circa 200 residenti per motivi di sicurezza.

Le squadre di emergenza sono giunte sul posto in pochi minuti e hanno avviato le operazioni di spegnimento.

Secondo fonti ufficiali, non ci sarebbero feriti gravi, ma diverse persone hanno riportato intossicazioni lievi a causa del fumo.

I fatti

I vigili del fuoco di Milano hanno dichiarato di aver mobilitato più di dieci squadre per gestire l’emergenza. Le operazioni sono complicate dall’intenso fumo e dalla necessità di garantire la sicurezza dei residenti evacuati.

Le conseguenze

Le autorità locali hanno predisposto un centro di accoglienza temporaneo per i residenti evacuati. Gli aggiornamenti sulla situazione sono attesi a breve, mentre le indagini sulle cause dell’incendio sono già iniziate.