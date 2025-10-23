Incendio a Milano: evacuazioni e intervento dei vigili del fuoco

Un incendio ha colpito un edificio residenziale a Milano, costringendo le autorità a evacuare numerosi residenti.

Milano – Un incendio è scoppiato questo pomeriggio intorno alle 15:30 in un palazzo situato in via Roma, nel centro di Milano. Le forze del fuoco sono intervenute rapidamente per evacuare i residenti e domare le fiamme.

Sul posto confermiamo che sono stati evacuati circa 50 residenti. Non ci sono segnalazioni di feriti gravi, ma almeno 5 persone sono state trattate per intossicazione da fumi.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Testimoni oculari riferiscono di aver sentito un forte boato prima dello sviluppo delle fiamme. “Ho visto fumi neri salire dal quinto piano,” ha dichiarato un residente che ha assistito alla scena.

Il comandante dei vigili del fuoco ha dichiarato: “Abbiamo mobilitato diverse squadre per contenere l’incendio e garantire la sicurezza dei residenti.”

AGGIORNAMENTO ORE 16:15: Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Le autorità locali stanno lavorando per determinare l’origine dell’incendio e per garantire la sicurezza della zona.