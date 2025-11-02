Incendio a Milano: oltre 100 vigili del fuoco sul posto per domare le fiamme

Incendio devastante a Milano

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Un grande incendio è scoppiato oggi, in un’area industriale di Milano. Le fiamme sono visibili da diverse zone della città, e oltre 100 vigili del fuoco sono attualmente sul posto.

Le cause dell’incendio sono ancora da determinare. Sul posto confermiamo che numerosi mezzi di soccorso sono stati mobilitati e che le autorità hanno attuato un piano di evacuazione per le aree circostanti.

I fatti

Secondo le prime informazioni, l’incendio è scoppiato intorno alle 12:45. I residenti della zona hanno udito un forte boato, seguito da un velo di fumo denso. I vigili del fuoco stanno lavorando per contenere le fiamme e prevenire la diffusione verso edifici adiacenti.

Testimonianze e reazioni

Un testimone oculare ha dichiarato: “Ho visto il fumo alzarsi nel cielo e subito dopo ho sentito il rumore. È stata una scena spaventosa.” Le autorità locali hanno invitato i cittadini a rimanere lontani dalla zona interessata.

Contesto

Milano ha visto diversi incidenti simili nelle ultime settimane, ma le dimensioni di questo incendio sono senza precedenti. Le autorità stanno indagando sulle possibili cause, inclusi problemi di sicurezza nelle strutture industriali.