Incendio a Milano: oltre 50 vigili del fuoco mobilitati per domare le fiamme

Milano, 26 ottobre 2025 – ORE 15:30: Un incendio devastante è scoppiato nel pomeriggio di oggi in un edificio abbandonato nel centro di Milano. Oltre 50 vigili del fuoco sono stati mobilitati per domare le fiamme, che si sono propagate rapidamente.

I fatti

Chi: Vigili del fuoco di Milano. Cosa: Incendio in un edificio abbandonato.

Quando: Oggi, 26 ottobre 2025, alle ore 14:00. Dove: Centro di Milano, via della Liberazione. Perché: Le cause del rogo sono ancora da determinare.

Le conseguenze

Sul posto confermiamo che le operazioni di spegnimento sono in corso. Testimoni oculari riferiscono di aver visto fumi neri e fiamme alte fino a 10 metri. AGGIORNAMENTO ORE 15:45: Le autorità hanno evacuato le aree circostanti per garantire la sicurezza dei residenti.

Il sindaco di Milano ha dichiarato: “Stiamo facendo tutto il possibile per controllare la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini”. Le indagini sulle cause dell’incendio inizieranno non appena le fiamme saranno estinte.

Rimangono in attesa ulteriori dettagli dalle autorità locali. Saranno forniti aggiornamenti in tempo reale.