Incendio a Milano: palazzo in centro distrutto dalle fiamme

Un incendio ha devastato un palazzo a Milano, causando danni ingenti e evacuazioni.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30: Un incendio si è sviluppato intorno alle 02:00 di questa mattina in un edificio residenziale nel centro di Milano.

Chi: I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti rapidamente sul posto. Cosa: L’incendio ha distrutto il quarto piano dell’edificio, causando il crollo di parte del tetto.

Quando: L’incendio è scoppiato intorno alle 02:00. Dove: Via Roma, nel cuore di Milano. Perché: Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto confermiamo che le operazioni di spegnimento sono state complesse a causa della violenza delle fiamme e della presenza di materiali infiammabili. I soccorritori hanno evacuato 30 residenti e non si segnalano feriti gravi.

Testimoni oculari hanno riferito di aver visto una colonna di fumo denso sollevarsi dal palazzo. Un residente del quartiere ha dichiarato: “È stato spaventoso, sembrava un film horror”.

La Polizia ha chiuso la zona per garantire la sicurezza e consentire ai vigili del fuoco di operare senza ostacoli. AGGIORNAMENTO ORE 11:00: Le indagini per determinare le cause dell’incendio sono già in corso. Non si esclude alcuna ipotesi.