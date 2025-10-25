Incendio a Milano: tre vittime e centinaia di evacuati

Un incendio ha devastato un palazzo a Milano, lasciando tre vittime e numerosi feriti.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30: Un incendio è divampato questo pomeriggio in un palazzo residenziale a Milano, causando la morte di tre persone e ferendo diversi altri. Le autorità hanno confermato che le operazioni di soccorso sono in corso.

I fatti

Chi: Tre persone hanno perso la vita e molte altre sono rimaste ferite. Che cosa: Un incendio devastante in un edificio di via Roma.

Quando: Oggi, 25 ottobre 2025, nel pomeriggio. Dove: Milano, via Roma. Perché: Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Le conseguenze

Sul posto confermiamo che i vigili del fuoco stanno lavorando per domare le fiamme e evacuare i residenti. La situazione è critica e le autorità locali chiedono di evitare la zona per non ostacolare i soccorsi.

Cosa succede ora

Testimoni oculari riferiscono di aver sentito un forte boato prima che le fiamme si propagassero rapidamente. “È stato spaventoso, le fiamme erano ovunque”, ha dichiarato un residente.

Le forze dell’ordine hanno avviato un’inchiesta per determinare le cause dell’incendio. Maggiori dettagli saranno forniti nelle prossime ore.