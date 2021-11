Un'abitazione di Naso è stata teatro di un incendio che ne ha distrutto il tetto: nessuno è rimasto ferito a causa del rogo.

Paura a Naso, comune in provincia di Messina, dove nella notte tra sabato 27 e domenica 28 novembre 2021 si è sviluppato un incendio in un’abitazione: i Vigili del Fuoco sono intevenuti prontamente per spegnere il rogo che, divampato nel piano superiore, ha coinvolto anche la copertura della casa.

Fortunatamente non vi sono stati feriti o vittime.