Incendio a Pantelleria, ettari di vegetazione in fiamme: evacuati turisti e ville dei vip

Incendio a Pantelleria: le forze dell’ordine hanno soccorso i turisti in fuga e hanno disposto l’evacuazione delle ville dei vip.

Le autorità competenti sono impegnate a domare e circoscrivere un violento incendio a Pantelleria. In questo contesto, i turisti e le ville dei vip sono stati evacuati.

Incendio a Pantelleria, ettari di vegetazione in fiamme

Pantelleria a fuoco. Un violento incendio è scoppiato nelle contrade Favarotta, Perimetrale e Khamma.

Le fiamme si sono propagate rapidamente e hanno già causato la distruzione di svariati ettari di vegetazione, arrivando a minacciare le abitazioni che si trovano nel circondario. Le case, quindi, sono state prontamente evacuate per ordine delle autorità competenti.

Il diffondersi del rogo ha messo in fuga i turisti. In questo contesto, tra le ville da evacuare che si trovano a Pantelleria ci sono anche quelle del giocatore Marco Tardelli e dello stilista Giorgio Armani che, al momento dell’allarme, stava ospitando alcuni amici.

Lo stilista ha dovuto abbandonare rapidamente la sua abitazione e ha raggiunto la costa a bordo di un SUV per poi salire in barca e allontanarsi dall’isola.

Evacuati turisti e ville dei vip

Tutte le persone evacuate a causa dell’incendio a Pantelleria sono state indirizzate sulle motovedette della Capitaneria di Porto. In questo modo, i turisti sono stati messi al sicuro e portati lontano dal rogo.

Intanto, il fuoco continua a estendersi.

Sull’isola, è presente un numero esiguo di mezzi e di uomini per far fronte al propagarsi delle fiamme mentre i velivoli non possono decollare di notte.