Incendio a Peschiera Borromeo, fiamme in una ditta: Vigili del Fuoco sul posto

Nella notte si è sviluppato un vasto incendio nell'area logistica di Peschiera Borromeo: si indaga sulle cause e sulle modalità dell'accaduto.

Paura a Peschiera Borromeo, dove nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 giugno 2022 ha avuto luogo un incendio di vaste dimensioni in un’area dove sono presenti ditte e magazzini. Ancora non si hanno notizie riguardo le cause del rogo e la presenza di eventuali feriti, ma secondo le testimonianze dei residenti sui social network ci sarebbero state due esplosioni prima che divampassero le fiamme.

“Questa notte ho sentito un grande boato“, “Ho sentito due grossi rumori e poi fumo“, “É successo in una ditta dietro il circo“, si legge infatti su Facebook. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco che stanno lavorando per spegnere l’incendio.

IN AGGIORNAMENTO…