Incendio a Portici: 26 intossicati per una fuga di gas

Strage sfiorata nel centro di Portici nella serata di ieri, 3 gennaio, quando un incendio ha devastato un palazzo cittadino.

Tutto è accaduto poco dopo le ore 21 in un appartamento del parco Schiano, in quarta traversa via Libertà: fortunatamente nell’incidente non si registrano vittime, ma ben 26 persone sono rimaste intossicate e 72 sono state costrette a sgomberare le loro abitazioni.

Cos’è accaduto

In men che non si dica le fiamme si sono estese agli appartamenti circostanti intrappolando 30 persone nelle loro abitazioni, mentre un’enorme nube di fumo si levava verso il cielo interessando tutta la zona, da piazza Poli fino alla fine della traversa.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale, accompagnati dai membri della Protezione Civile, dal capostaff del sindaco Vincenzo Cuomo, Maurizio Capozzo, e dalla compagnia del gas locale. Qui le terribili immagini dell’incendio di ieri.

‼️ Maxi incendio in uno stabile nel cuore di #Portici, alle porte di #Napoli. Panico, caos e alcuni residenti soccorsi ⛑ per intossicazione da fumo 🔥 @TgrRai @TgrRaiCampania @RaiNews pic.twitter.com/lHdS5BIfGS — Antonello Perillo (@anperillo) January 3, 2023

Le cause dell’incidente

Stando alle prime rilevazioni a causare l’incidente di Portici nella serata di ieri sarebbe stata una fuga di gas.

In base alla ricostruzione di chi ha assistito all’incendio, il rogo ha dato vita a scene apocalittiche.

Le persone intrappolate nelle loro case urlavano disperate dalle finestre “Aiutateci, moriremo tutti”, terrorizzate dalla possibilità di essere inghiottite dalle fiamme. Fortunatamente, oltre alla paura, non ci sono state conseguenze più gravi di un’intossicazione e la situazione è rientrata entro le ore 21:40.