Incendio a Roma: 200 persone evacuate da un palazzo

Roma – Un incendio di vaste proporzioni ha devastato un palazzo in centro a Roma questa mattina, costringendo all’evacuazione di circa 200 persone. Le fiamme, divampate intorno alle 10:30, hanno allertato i vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente sul posto.

I fatti

I vigili del fuoco hanno subito attivato operazioni di soccorso e spegnimento, circondando l’area per garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Le conseguenze

Al momento, i soccorritori stanno verificando che non ci siano persone intrappolate all’interno del palazzo. La protezione civile è sul posto per fornire assistenza a chi ha dovuto lasciare le proprie abitazioni. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nel pomeriggio.