Incendio a Roma: 300 persone evacuate in seguito a un rogo

Roma, 7 ottobre – Un grave incendio è scoppiato questa mattina in un’area residenziale di Roma, causando l’evacuazione di circa 300 persone. Le fiamme, che hanno iniziato a divampare intorno alle 8:30, hanno minacciato diverse abitazioni, richiedendo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

I fatti

Le squadre di emergenza sono giunte sul posto in pochi minuti e stanno lavorando per contenere il rogo.

Al momento, non si segnalano feriti, ma la situazione è ancora in evoluzione.

Cause dell’incendio

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio. I residenti evacuati sono stati temporaneamente ospitati in un centro di accoglienza nelle vicinanze.