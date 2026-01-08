Incendio a Roma: evacuate 200 persone e chiusa una strada principale

Un incendio a Roma ha costretto all'evacuazione di oltre 200 persone.

ROMA, 8 gennaio 2026 – Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato intorno alle 14:30 in un edificio situato nel centro di Roma, portando all’evacuazione di oltre 200 persone. Le forze dei vigili del fuoco sono intervenute immediatamente per domare le fiamme.

Secondo le prime informazioni, l’incendio potrebbe essere stato causato da un corto circuito.

Sul posto, i vigili del fuoco hanno dichiarato: “Stiamo lavorando per contenere le fiamme e garantire la sicurezza di tutti.”

I fatti

AGGIORNAMENTO ORE 15:50 – La polizia ha chiuso via della Repubblica per consentire le operazioni di soccorso. Testimoni oculari riferiscono di aver visto fumi densi e fiamme che fuoriuscivano dai piani superiori dell’edificio.

Le conseguenze

Sul posto confermiamo che le persone evacuate sono state trasferite in un centro di accoglienza nelle vicinanze. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e chiedono ai cittadini di evitare l’area.

Si stima che l’incendio possa rimanere attivo per diverse ore, e gli interventi di spegnimento continueranno fino a quando non sarà completamente domato.