Incendio a Roma: evacuazione di 200 persone in corso

Un incendio a Roma ha costretto all'evacuazione di 200 persone da un edificio residenziale.

Roma, 9 gennaio 2026 – Questa mattina, un grave incendio è scoppiato in un edificio residenziale nel quartiere Testaccio. Circa 200 persone sono state evacuate per garantire la loro sicurezza, mentre le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute rapidamente per domare le fiamme.

I fatti

Le operazioni di soccorso sono in corso.

Diverse unità dei vigili del fuoco stanno lavorando per contenere l’incendio. Al momento non si segnalano feriti, ma le autorità monitorano la situazione con attenzione.

Possibili cause dell’incendio

Le cause dell’incendio devono ancora essere accertate. Gli inquirenti indagano per determinare se ci siano fattori umani coinvolti.