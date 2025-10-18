Incendio a Roma: evacuazioni e allerta massima

Roma – Un grave incendio si è sviluppato questa mattina in un’area residenziale di Roma, costringendo migliaia di residenti a evacuare. Le fiamme sono divampate intorno alle 8:00 e si sono rapidamente propagate, alimentate dal forte vento. I vigili del fuoco sono stati mobilitati e stanno lavorando senza sosta per contenere il rogo.

I fatti

Le autorità locali hanno emesso ordini di evacuazione in diverse zone. Scuole e uffici nelle vicinanze sono stati chiusi. I residenti sono stati trasferiti in centri di accoglienza temporanei. Al momento non si registrano feriti, ma la situazione è in continua evoluzione.

Aggiornamenti attesi

Le autorità stanno monitorando la situazione da vicino e hanno richiesto l’intervento di squadre di emergenza da altre regioni. Si prevedono aggiornamenti nel corso della giornata.