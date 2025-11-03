Incendio a Roma: evacuazioni e intervento dei vigili del fuoco

Incendio a Roma: evacuazioni e intervento dei vigili del fuoco

Un incendio di grandi dimensioni ha colpito un palazzo nel centro di Roma, provocando l'evacuazione di circa 300 residenti.

Un incendio si è sviluppato in un edificio situato nel centro di Roma intorno alle 14:30. Le forze del fuoco sono intervenute prontamente, evacuando circa 300 persone dalle abitazioni vicine. Non si segnalano feriti, ma l’area è stata chiusa al pubblico per motivi di sicurezza.

I fatti

I vigili del fuoco stanno lavorando per contenere le fiamme e determinare la causa dell’incendio.

Al momento, sono coinvolti oltre 10 mezzi di soccorso.

Le conseguenze

Le autorità locali hanno convocato una conferenza stampa per aggiornare la situazione. Si prevede che i soccorsi continueranno per diverse ore, mentre le indagini preliminari sulla causa dell’incendio sono già iniziate.