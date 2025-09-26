Incendio a Roma: evacuazioni in corso

Un incendio ha colpito un'area residenziale a Roma, costringendo all'evacuazione di famiglie.

Roma – Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato questa mattina in un’area residenziale di Roma, costringendo le autorità a evacuare numerose famiglie. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per contenere le fiamme, che si sono propagate rapidamente a causa del forte vento.

I fatti

I vigili del fuoco, supportati da elicotteri, stanno lavorando per domare le fiamme e garantire la sicurezza degli abitanti.

Attualmente non si segnalano feriti, ma le operazioni di evacuazione sono in corso.

Le conseguenze

Le autorità locali hanno emesso avvisi per i residenti nelle aree circostanti, avvertendo del rischio di propagazione dell’incendio a causa delle condizioni meteorologiche. La situazione rimane critica e si attende un aggiornamento sulle operazioni dei soccorsi.