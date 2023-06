Incendio a Roma in un palazzo in ristrutturazione, una vittima e diversi feri...

Incendio a Roma in un palazzo in ristrutturazione, una vittima e diversi feri...

In un palazzo in ristrutturazione a Roma, è scoppiato un violento incendio che avrebbe causato la morte di una persona e almeno sette feriti.

Il bilancio provvisorio dell’incendio scoppiato a Roma in un palazzo in ristrutturazione è di un morto, sette feriti e almeno quindici intossicati. Mentre sono in corso le operazioni di spegnimento del rogo, si teme per la vita di altre persone che potrebbero ancora essere intrappolate nella palazzina di sette piani.

Per quanto riguarda la vittima accertata, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo sulle scale ai piani alti dello stabile che sarebbe stato ucciso dal fuoco generato dall’incendio.

Incendio in un palazzo a Roma: almeno un morto e diversi feriti nell’edificio divorato dalle fiamme. pic.twitter.com/AageMt1jcR — Famiglia Cristiana (@fam_cristiana) June 2, 2023