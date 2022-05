Incendio a Stromboli, si teme che le fiamme possano raggiungere il centro abitato

Dopo che si è sviluppato un grosso incendio a Stromboli il centro abitato potrebbe essere raggiunto dalle fiamme con il contributo del forte vento

Un grosso incendio si è verificato nelle ore della mattinata di oggi, 25 maggio, a Stromboli e si teme che le fiamme possano raggiungere il centro abitato. I media locali informano che il rogo in località San Vincenzo sta tenendo impegnati i Vigili del Fuoco per proteggere le case.

Le fiamme hanno attecchito su una collina boscosa dopo le 10 del mattino ed in breve tempo hanno semi distrutto l’area su cui insistevano ampie sacche di tipica vegetazione mediterranea.

Incendio a Stromboli, si teme per il centro abitato

Intorno a mezzogiorno, sempre secondo i media isolani, la collina era andata quasi tutta per intero in fumo. Sul posto, oltre alle unità di terra che stanno creando una sorta di “argine” contro il muro di fiamme che sta minacciando parte dell’abitato dell’isola famosa per la sua attività vulcanica, si sono portati anche un mezzo ad ala fissa ed uno ad ala rotante.

Si tratta di un elicottero e di un canadair.

Un elicottero ed un canadair in azione

Entrambi i velivoli stanno raccogliendo l’acqua dal mare e la stanno riversando sul gradiente delle fiamme più vicino alla zona abitata ed alla macchia mediterranea superstite. I media spiegano che per il momento la situazione è da definirsi come pienamente sotto controllo e, secondo le prime informazioni, non ci sarebbero problemi per i residenti. Quello che preoccupa è il meteo, in particolare le forti raffiche di vento che potrebbero allargare l’area dell’incendio alimentando le fiamme ed incentivando la loro avanzata.