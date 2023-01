Incendio a Taranto, donna di 83 anni muore nel rogo

Terribile incendio all’ultimo piano di uno stabile in centro a Taranto, una donna di 83 anni muore nel rogo.

Immagini impressionanti e folla di persone radunata sotto il palazzo della tragedia, avvenuta in piazza Carmine. La vittima è una donna di 83 anni che ha perso la vita nel rogo divampato nel pomeriggio di ieri, 30 gennaio, in un appartamento in pieno centro a Taranto.

Incendio a Taranto, muore una donna

I Vigili del fuoco che erano intervenuti a razzo sul posto con numerose squadre hanno fatto la terribile scoperta appena sono potuti entrare nell’appartamento all’ultimo piano dello stabile.

I soccorritori, assieme ai carabinieri ed alle unità del 118, erano arrivati a piazza Giovanni XXIII e per diverse ore le fiamme sono state visibili anche a distanza assieme ad una densa coltre di fumo.

Lingue di fuoco da otto appartamenti

Da quanto si apprende la palazzina è stata immediatamente fatta evacuare dai vigili del fuoco e nelle ore successive si è valutato anche lo sgombero dei palazzi adiacenti. Le immagini rimandate dai social sono impressionanti: vi si vedono fiamme e lingue di fuoco che fuoriescono dagli otto balconi dell’attico, dai quali “sono caduti grossi calcinacci”.

Sul posto anche le pattuglie della polizia locale.