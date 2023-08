Il drammatico incendio scoppiato a Tenerife ha provocato l’evacuazione di circa 7.600 persone e la distruzione di più di 2.600 ettari di terreno. Le autorità stanno lavorando per domare le fiamme.

Incendio a Tenerife, oltre 2.600 ettari bruciati

Ha già devastato oltre 2.600 ettari di terreno il rogo divampato a Tenerife. Le fiamme che stanno mettendo a dura prova l’isola spagnola al largo della costa occidentale dell’Africa sono state descritte dal presidente del governo regionale come l’incendio “probabilmente più complicato” degli ultimi decenni tra quelli che hanno avuto luogo nell’arcipelago delle Canarie.

Il fuoco è stato avvistato nella serata di martedì 15 agosto e si è rapidamente diffuso in un’area boschiva situata nel nord-est dell’isola. Stando agli ultimi dati aggiornati forniti dalle autorità locali, gli oltre 2.600 ettari bruciati coprono un perimetro di oltre 30 chilometri.

Evacuate 7.600 persone, operazioni di spegnimento in corso

Nella mattinata di giovedì 17 agosto, il Governo ha ordinato il confinamento della città di LA Esperanza, nel comune di Rosario. Intanto, diversi piccoli villaggi che si trovano in zona e una frazione dell’area turistica sono stati totalmente evacuati in via precauzionale. In totale, ad aver abbandonato le loro case, pare siano circa 7.600 persone.

“La notte è stata molto dura. Questo incendio è probabilmente il più complicato che abbiamo avuto alle Canarie almeno negli ultimi 40 anni”, ha detto Fernando Clavijo, presidente del governo dell’arcipelago, Fernando Clavijo, in occasione di una conferenza stampa organizzata a Tenerife. “Il caldo estremo e le condizioni meteorologiche stanno complicando il lavoro dei vigili del fuoco”, ha continuato.

Intanto, è stato riferito che per domare le fiamme sono al lavoro più di 250 persone e 17 aerei. Sul posto, è in azione anche l’Unità militare di emergenza.