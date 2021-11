Nell'appartamento di una palazzina in via Botticelli a Torino è divampato un incendio che ha causato un bilancio di sette inquilini intossicati.

Paura in via Botticelli a Torino, dove nella mattinata di martedì 16 novembre 2021 è divampato un incendio nell’appartamento di una palazzina. Sette persone sono rimaste intossicate e sono state trasferite in ospedale per accertamenti. Ancora da chiarire le cause del rogo, che pare essersi sprigionato vicino alla porta d’ingresso di un’abitazione del primo piano dove abitano due donne che si sono rifugiate sul balcone.

Incendio in via Botticelli a Torino

Secondo le prime ricostruzioni le fiamme avrebbero in breve tempo invaso la tromba delle scale raggiungendo i piani più alti dell’edificio. Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco che, intervenuti con quattro squadre, hanno evacuato il palazzo facendo scendere alcune persone tramite un’autoscala. Hanno poi affidato gli inquilini intossicati al personale del 118 che, dopo averli soccorsi sul luogo dell’incendio, li ha trasportati in ospedale.

Incendio in via Botticelli a Torino: indagini in corso

Presente sul posto anche la Polizia, anche con la squadra scientifica, che ha svolto i rilievi del caso utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Anche il nucleo investigativo antincendio dei pompieri sta indagando sulle cause che hanno scatenato il rogo che sembra essersi sviluppato in prossimità della porta d’entrata, cosa che lascia propendere per il dolo.