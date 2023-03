Incendio al mercato di Civitavecchia: casetta di legno carbonizzata dalle fiamme

Il panico ha dominato gli stati d’animo degli abitanti di Civitavecchia, a Roma, dove un incendio ha demolito e ridotto in cenere una casetta di legno. Il fatto è accaduto nella giornata di lunedì 20 Marzo quando, alle ore 18.40, le fiamme si sono propagate in Piazza XIV maggio, adibita al mercato settimanale.

L’incendio si è riversato su una casetta di legno posta alla vendita di generi alimentari, ora completamente distrutta. Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, i quali hanno provveduto ad estinguere le fiamme e rassicurare la folla.

Incendio a Civitavecchia: le cause restano ignote

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo e salvifico, evitando che le fiamme si propagassero anche agli edifici adiacenti al piccolo chiosco. Del resto, è stato proprio quest’ultimo a farne letteralmente le spese e a dare l’allarme generale. Infatti, i frequentatori assidui del mercato cittadino hanno cominciato a telefonare alla polizia, denunciando l’accaduto.

Non a caso, i Vigili del Fuoco hanno dichiarato che l’inizio delle segnalazioni è avvenuto intorno alle ore 18.30, tutte denuncianti la medesima tragedia. Sul posto anche i carabinieri, che tuttavia non sono stati in grado di individuare subito le cause dell’incendio e stanno ancora indagando sull’origine delle fiamme.