L’hotel Raya di Panarea ha preso fuoco. Una colonna di fumo nero e fiamme sulla terrazza dei vip, con diversi danni. Fortunatamente non ci sono feriti e le fiamme sono state spente da un vigile del fuoco fuori servizio.

Incendio all’hotel Raya di Panarea: colonna di fumo nero

Questa mattina, intorno alle ore 8, è scoppiato un forte incendio all’hotel Raya di Panarea. Questo alberto è molto famoso e molto rinomato. Si trova alle Isole Eolie ed è il più frequentato dai turisti e soprattutto dai vip. Le fiamme hanno iniziato ad espandersi nel gazebo della struttura, per poi invadere la terrazza dell’hotel, denominata dei vip.

Si è creata una grande colonna nera di fumo, che ha coperto l’isola di Panarea. Sul posto è intervenuto in modo immediato e tempestivo Maurizio Ferrara, un vigile del fuoco fuori servizio, che ha prestato subito un primo soccorso.

Incendio all’hotel Raya di Panarea: i soccorsi

L’incendio si è sviluppato in modo improvviso e le fiamme hanno avvolto prima il gazebo poi la terrazza dei vip. Una grande colonna di fumo è stata vista sull’isola di Panarea e sono stati attimi di grande paura.

Maurizio Ferrara, vigile del fuoco fuori servizio, ha prestato il primo soccorso, cercando di fermare le fiamme. Poi è stato raggiunto da una squadra che ha completato lo spegnimento del rogo, che aveva iniziato da solo. Le fiamme sono state domate completamente dopo circa 30 minuti. Gli isolani, appena si sono resi conto che era scoppiato un incendio nell’hotel Raya, hanno deciso di intervenire per dare una mano nelle operazioni di soccorso.

Incendio all’hotel Raya di Panarea: le cause

I danni sono ingenti, ma nonostante questo, le attività dell’hotel riprenderanno in modo regolare entro 48 ore. “Ancora non abbiamo certezze sulle cause se le alte temperature o un possibile corto circuito. Noi siamo subito intervenuti e anche gli isolani sono stati estremamente solidali e tempestivi. L’incendio è stato domato e le attività riprenderanno al più presto. Ringraziamo tutti per il supporto e per la vicinanza” hanno spiegato dalla direzione dell’hotel Raya. Non si conoscono le cause che hanno scatenato questo incendio, se le alte temperature o un corto circuito. La direzione ha voluto ringraziare tutti gli isolani che sono intervenuti a dare una mano.