Incendio all'ospedale di Salerno: fiamme partite dai sotterranei e domate con prontezza ma è stata avviata un’inchiesta sulle cause del rogo

La La Direzione del “Ruggi” dirama una nota in cui spiega cosa sia accaduto nel nosocomio campano. Il rogo, di entità iniziale media, è stato domato in poco tempo dai vigili del fuoco ed il rapido intervento degli uomini del 115 ha evitato problemi allo stato di salute degenti, ma nel frattempo è stata avviata un’inchiesta sulle cause di quell’incendio.

La Direzione dell’ospedale Ruggi di Salerno ha spiegato: “Intorno alle ore 4.00 di oggi, al piano interrato in prossimità di un cavedio tecnico adiacente ad un tunnel di servizio si è sviluppato un piccolo incendio”.

Poi la nota precisa: “I fumi hanno inizialmente raggiunto una parte della sezione maschile dell’OBI (Osservazione Breve Intensiva afferente al Pronto Soccorso), situata al livello immediatamente superiore”.

Pazienti trasferiti e focolaio domato

“Per maggiore sicurezza, i pazienti sono stati trasferiti in altro locale del P.S. mentre sul posto intervenivano prontamente la squadra antincendio, la vigilanza interna e i VV.FF.”. E la chiosa è questa: “Il focolaio, con l’ausilio degli estintori ivi disponibili, è stato domato in breve tempo ed effettuate le necessarie pulizie ed areazione degli ambienti, nel giro di 2/3 ore, tutto è tornato alla normalità con piena fruibilità dei locali”.