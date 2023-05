Fiamme altissime ed una coltre di fumo biancastro che ha avvolto quell’intera area industriale della Campania dopo un tremendo incendio alla Irpinia Zinco di Lacedonia per il quale i Vigili del Fuoco sono dovuti accorrere in massa sul posto. Dai media della provincia di Avellino che hanno dato la notizia dell’incendio si apprende che la fabbrica in questione è stata avvolta da un violento rogo ed è andata quasi del tutto distrutta.

Incendio alla Irpinia Zinco di Lacedonia

Per fortuna e secondo la prime notizie diffuse in queste ore non ci sarebbero stati feriti o quanto meno non si registrano danni fisici di rilievo per un opificio che ospita al lavoro non meno di 70 dipendenti. Il rogo è comunque di proporzioni severe e brucia una fabbrica nel nucleo industriale di Lacedonia, la Irpinia Zinco. In ordine alle cause dell’incendio non ci sono ancora elementi certi, anche perché allo scopo saranno necessarie le ispezioni tecniche del personale del 115. Il dato accertato è comunque quello per cui le linee di produzione per ora non potranno riprendere a funzionare.

Distrutta un’intera ala dello stabilimento

Si apprende inoltre che sono più di 70 i dipendenti dell’azienda ed è arrivata anche la conferma per cui pare non si siano registrati feriti all’interno dell’opificio. Avrebbe preso fuoco una intera ala e sul posto sono giunte anche le pattuglie della polizia locale assieme alle squadre dei Vigili del Fuoco di Bisaccia e Grottaminarda.