Incendio alla Stellantis di Pomigliano d’Arco: fermata la produzione

Ieri, 23 giugno 2022, poco dopo mezzogiorno, è scoppiato un brutto incendio nell’area dello stabilimento automobilistico Stellantis di Pomigliano d’Arco. La colonna di fumo nero sprigionata dalle fiamme si poteva notare a grande distanza ma fortunatamente in pochi minuti l’incendio è stato domato. Gli operai e gli autotrasportatori sono rimasti illesi. Il rogo si è sviluppato all’aperto, davanti al capannone dell’unità plastica, dove si lavorano i componenti plastici destinati all’assemblaggio delle vetture prodotte dalla fabbrica.

Secondo quanto riferito dall’azienda, hanno preso fuoco due contenitori vuoti di plastica destinati a contenere i componenti. Hanno preso fuoco anche le sterpaglie di un giardino.

Stabilimento chiuso nel pomeriggio

L’azienda, per motivi precauzionali, ha deciso di non far lavorare lo stabilimento nel pomeriggio. “Si sono incendiati alcuni contenitori di plastica piazzati all’esterno del capannone dell’unità plastica, c’è chi ha ipotizzato che le fiamme siano iniziate dalle sterpaglie di un’aiuola che si trova accanto ai contenitori.

Ma è tutto da verificare. Per fortuna nessuno si è fatto male e nessun lavoratore ha riportato conseguenze. Le fiamme erano abbastanze alte ma il fuoco è stato domato in poco tempo. Essendoci ancora un po’ di fumo abbiamo sollecitato l’azienda a non effettuare le produzioni di oggi pomeriggio. Per noi restano fondamentali la sicurezza dei lavoratori e la ricerca delle cause di questi episodi che non di dovranno più verificare” ha dichiarato Aniello Guarino, della Fim Cisl di Napoli.