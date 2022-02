Incendio alla Torre dei Moro, Aler verso il bando per dare una casa agli sfollati

Arrivano importanti novità riguardo all'incendio alla Torre dei Moro: Aler Milano è pronta a pubblicare un bando riservato alle famiglie di sfollati

Arrivano importanti novità riguardo all’incendio alla Torre dei Moro: Aler Milano è pronta a pubblicare un bando riservato alle famiglie di sfollati.

Incendio alla Torre dei Moro, cosa accadrà alle famiglie di sfollati

L’assessorato regionale alla Casa e l’Azienda lombarda dell’edilizia pubblica hanno deciso di intraprendere la strada di concedere un bando per dare un tetto sulla testa delle famiglie rimaste sfollate in seguito all’incendio alla Torre dei Moro.

La svolta arriva da Aler Milano, finalmente pronta a pubblicare un bando riservato a loro.

Incendio alla Torre dei Moro, il bando

Con la pubblicazione di questo bando verranno messi a disposizione tra i 20 e i 30 alloggi pubblici dislocati nelle vie Fratelli Bronzetti e Giovio. Non un gran numero di alloggi, ma un numero ponderato in base a quella si pensa sarà la richiesta. Gli appartamenti saranno proposti in affitto a canone concordato e saranno assegnati in via prioritaria alle famiglie più numerose.

Mirko Berti, portavoce dei residenti della Torre dei Moro, ha commentato la decisione della Regione: “Siamo grati alla Regione Lombardia perché ha pensato ad un provvedimento per aiutarci, non vincolandoci a fasce reddituali né ad altro. In attesa del bando abbiamo già potuto visitare alcuni alloggi di proprietà di Aler in via Fratelli Bronzetti, in viale Coni Zugna e in via Giovio. Siamo stati nella sede Aler di viale Romagna dove ci è stato illustrato il bando e c’è stata massima disponibilità, da parte dei funzionari, a venire incontro alle esigenze di ciascuno di noi“.