Nei locali mensa della sala convegni dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta è divampato un enorme incendio. Sul luogo, si sono prontamente recate diverse squadre dei vigili del fuoco. Nonostante i danni provocati dalle fiamme, al momento non risultano vittime o feriti.

Incendio all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, il rogo è divampato nei locali mensa

Nel pomeriggio di giovedì 9 marzo, i locali mensa della sala convegni dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta sono stati travolti dalle fiamme. Il posto è stato subito raggiunto da alcune squadre dei vigili del fuoco che, sulla base delle informazioni sinora diffuse, hanno rapidamente circoscritto il rogo.

Mentre sono in corso le operazioni di spegnimento, è stato segnalato che dai locali al piano terra dell’edificio si staglia verso il cielo una densa nube di fumo nero.

Non ci sono feriti né vittime

A seguito dell’intervento dei vigili del fuoco, il direttore sanitario dell’ospedale di Caltanissetta, Benedetto Trobia, ha dichiarato che la situazione è “sotto controllo” e “non è stato necessario fare evacuare i degenti ricoverati nei reparti”.

Dopo aver domato l’incendio, i vigili del fuoco sono rimasti sul posto per bonificare i locali e verificare i danni causati dal rogo e dal fumo in attesa di appurare le cause che avrebbero potuto determinare l’originarsi delle fiamme.

Intanto, è stato riferito che l’incidente non ha provocato né vittime né ferite. La sala mense, infatti, non è funzionante e viene utilizzata in modo saltuario per il catering in occasione di convegni.