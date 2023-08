Incendio in Alsazia: si temono 11 morti

Un terribile incendio è scoppiato all'interno del centro per disabili di Wintzenheim, in Alsazia. Si temono 11 morti.

Un terribile incendio è divampato questa mattina, mercoledì 9 agosto, intorno alle 6.30, in una struttura che ospita persone disabili a Wintzenheim, nei pressi di Colmar, in Alsazia. Al momento risultano 11 persone disperse e si teme possano essere decedute. Il rogo ha interessato 300 dei 500 metri quadrati della struttura. Altre 17 persone sono state evacuate. Ci sono 76 vigili del fuoco in azione e la Prefettura ha mobilitato almeno 40 unità della gendarmeria locale.

Incendio in Alsazia: le operazioni di soccorso sono ancora in corso

Gerald Darmanin, ministro dell’Interno francese, ha confermato che la struttura ospitava persone con disabilità. Le operazioni dei soccorritori sono ancora in corso. La prefettura ha precisato che c’era un gruppo di adulti di Nancy e che l’incendio è stato domato in fretta. La premier Elizabeth Borne, via Twitter, ha espresso tutto il suo rammarico per “le vittime e le loro famiglie” e ha annunciato che si recherà sul posto insieme ad Aurore Bergè, ministra alla Solidarietà.