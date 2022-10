Incendio Catanzaro, per la morte dei tre fratelli avanza l’ipotesi di omicidio colposo

La procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a seguito delle indagini per l'incendio che ha ucciso i 3 fratelli Corasoniti

Proseguono le indagini per le morti dei tre fratelli di Catanzaro, Mattia Carlo, Aldo Pio e Saverio Corasoniti, scomparsi in un incendio scoppiato nella notte di venerdì 21 ottobre al quinto piano del palazzo in cui abitavano. La procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo.

Fratelli morti a Catanzaro, l’incendio non sarebbe dovuto ad una fuga di gas

Le indagini per la morte dei tre fratelli di Catanzaro, scomparsi a seguito del brutto incendio scoppiato nel loro appartamento di Via Caduti 16 Marzo, proseguono senza sosta. I vigili del fuoco e i carabinieri accorsi sul posto sarebbero concordi sull’ipotizzare che l’incendio non sia scoppiato a causa di una fuga di gas, ma nemmeno per un corto circuito.

Le condizioni di salute dei sopravvissuti

Oltre ai trei fratelli scomparsi, anche gli altri componenti della famiglia Corasoniti presenti in casa in quel momento hanno subito delle ferite. In particolare, il padre Vitalino e la madre Rita sarebbero ricoverati in gravissime condizioni di salute. Lo stesso è accaduto per la bambina di 10 anni e il ragazzo di 16.