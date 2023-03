In mattinata è divampato un incendio davanti alla casa di riposo a Codogno. Danneggiate finestre della struttura

Scoppiato incendio davanti alla casa di riposo a Codogno

Nella residenza per anziani Fondazione Opere Pie Riunite di via Ugo Bassi è scoppiato un incendio intorno alle 10.00 di questa mattina. Le fiamme hanno provocato danni agli infissi di alcune camere della casa di riposo.

Fiamme partite da cassonetti

L’incendio davanti alla casa di riposo a Codogno è partito da due cassonetti dei rifiuti per la raccolta della carta. I due cassonetti, posti sotto le finestre delle stanze degli ospiti e dei locali di servizio, hanno preso fuoco.

Le fiamme hanno distrutto completamente due cassonetti, un terzo contenitore ha subito danni. L’incendio ha provocato la rottura del vetro di due finestre e ha distrutto gli infissi. Il fumo ha annerito le pareti.

Squadra antincendi e vigili del fuoco

A poca distanza da dove sono partite le fiamme si trovano i balconi delle camere da letto degli anziani. Per fortuna non si sono verificati danni agli ospiti della struttura. Non è stato necessario evacuare i residenti della casa di riposo.

La situazione è stata gestita dalla squadra antincendio interna all’ente la quale ha prontamente spento il rogo prima. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a completare i lavori di spegnimento dell’incendio.

