Incendio distrugge un'azienda a Milano: vigili del fuoco in azione

Un incendio ha devastato un'azienda a Milano, causando ingenti danni e mobilitando i vigili del fuoco.

Milano, 22 ottobre 2025 – Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un’importante azienda nella zona industriale di Milano nella notte. I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 2:00 e sono intervenuti sul posto per domare le fiamme. Non ci sono stati feriti, ma i danni materiali sono ingenti.

I fatti

Le cause del rogo sono ancora sconosciute e sono in corso le indagini per determinarle. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Intervento dei vigili del fuoco

Il personale dei vigili del fuoco è riuscito a contenere l’incendio dopo diverse ore di lavoro intenso. La situazione è attualmente sotto controllo, ma si prevede che le operazioni di bonifica richiederanno ulteriore tempo.