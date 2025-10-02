Incendio distrugge un'industria chimica a Milano

Un incendio ha devastato un'industria chimica a Milano, portando a evacuazioni e danni significativi.

Milano, 15 ottobre 2023 – Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nella notte in un’industria chimica situata nel quartiere di Rogoredo, causando il blocco delle strade circostanti e l’evacuazione di oltre 100 residenti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme, che hanno già distrutto parte della struttura.

I fatti

Le autorità locali hanno attuato misure di sicurezza per garantire la protezione dei cittadini, con perimetri di sicurezza di oltre 500 metri. I residenti evacuati sono stati sistemati in centri di assistenza temporanea.

Le conseguenze

I vigili del fuoco di Milano stanno utilizzando diverse unità per fronteggiare l’emergenza, con l’obiettivo di contenere il rogo e prevenire ulteriori esplosioni. Si prevede che l’operazione di spegnimento proseguirà per diverse ore.