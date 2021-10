Una palazzina di Pinerolo è stata teatro di un incendio e di un crollo: i soccorritori sono sul posto per cercare eventuali dispersi.

Tragedia a Pinerolo, dove nella prima mattinata di venerdì 29 ottobre 2021 si è verificato un incendio e un crollo in una palazzina situata in piazza Sabin 6. Nel rogo, divampato al terzo piano dell’edificio, è morta una persona e vi sarebbero alcuni dispersi di cui è ancora in corso la ricerca.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco con diverse squadre, le ambulanze e i carabinieri.

Incendio in una palazzina a Pinerolo

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 7:40 per cause ancora da accertare. I soccorritori sono al lavoro per estrarre la persona travolta dalle macerie mentre altre nove squadre sono impegnate a spegnere le fiamme che nel frattempo si sono propagate avvolgendo gran parte del terzo piano.

Secondo le prime informazioni nell’incendio sarebbero rimaste ferite due o tre persone.