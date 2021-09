Incendio in agriturismo a Gussago: gestori ustionati per mettere in salvo tutti gli animali

Ustioni in diverse zone del corpo per i gestori dell’agriturismo di Gussago che sono riusciti a liberare gli animali: cosa è accaduto.

Un grave incendio è accaduto a Gussago, in provincia di Brescia, all’interno dell’agriturismo El Vaquero. Sul posto sono giunte intorno alle ore 9 di mercoledì 1 settembre 2021 dodici squadre di vigili del fuoco. Le fiamme, secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, sarebbero divampate per l’autocombusione del fieno.

Incendio in un agriturismo a Gussago, la vicenda

I pompieri hanno lavorato a lungo per contenere e spegnere le fiamme che sarebbero partite dal fieno stivato nella cascina locale. Una grande colonna di fumo nero si è innalzata al cielo ed è stata vista anche a diversi chilometri di distanza. Per fortuna gli animali sono stati salvati grazie all’intervento del personale dell’agriturismo e dei gestori del locale che si trova a via Mariola. La decisione è però costata diverse ustioni all’altezza di braccia e gambe.

Incendio in un agriturismo a Gussago, come stanno i feriti

Nel frattempo i titolari della struttura sono stati trasferiti all’ospedale Civile: le loro condizioni non sono gravi. Purtroppo i danni sono molto gravi, cosi come raccontato dai figli dei gestori: “Abbiamo perso tutto. Era il lavoro di una vita“. Di recente erano stati eseguiti anche dei lavori nella struttura, in particolare il rifacimento del tetto.

Incendio in un agriturismo a Gussago, altri episodi

Nel frattempo un grattacielo è stato teatro di un grave incendio in via Paganini, a Milano. I condomini sono molto arrabbiati e hanno dichiarato che “doveva essere ignifugo“. Le persone che abitavano nel palazzo hanno perso tutto e la strada piena di detriti. Il cantautore Morgan, residente nei pressi di via Antonini a Milano, ha postato un video sui suoi account social nel quale ha commentato e mostrato ai suoi followers il drammatico incendio che ha distrutto “Torre Antonini”.

Una testimonianza in diretta che ha trasmesso le immagini delle fiamme divampate non molto distante dall’abitazione del cantante Morgan. Momenti veramente di panico e corsa in sicurezza per Morgan che ha abbandonato casa e si è rifugiato altrove. La paura è stata tanta visto il propagarsi delle fiamme che sono divampate nel giro di pochissimo tempo in via Antonini.