Una famiglia di Grone, in provincia di Bergamo, è stata evacuata dopo che sul tetto della loro abitazione è divampato un incendio.

Paura nella notte a Grone, comune in provincia di Bergamo, dove nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio 2022 si è sviluppato un incendio sul tetto di un’abitazione. Una famiglia è stata evacuata e un bambino è stato condotto in ospedale per accertamenti.

Incendio in provincia di Bergamo

I fatti si sono verificati intorno alle 3:50, orario a cui i Vigili del Fuoco hanno ricevuto la segnalazione delle fiamme presenti sul tetto di una casa in via Provinciale. I pompieri della centrale di Bergamo e i volontari dei distaccamenti di Lovere e Gazzaniga sono prontamente intervenuti per spegnerle e per evacuare la famiglia residente nell’edificio.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma si è preferito comunque trasferire un bimbo in ospedale, in condizioni non preoccupanti, per eseguire alcuni controlli.

A bruciare sono stati circa 130 metri quadrati e, dopo aver domato il rogo, i Vigili del Fuoco hanno effettuato la bonifica.

Incendio in provincia di Bergamo: indagini in corso

Nel frattempo sono in corso le indagini per capire cosa abbia scatenato l’incendio. Secondo le prime ipotesi potrebbe essersi trattato del surriscaldamento della canna fumaria che avrebbe dato origine alle fiamme che si sono poi propagate su buona parte del tetto.