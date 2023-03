Incendio in appartamento a Milano: trovato corpo carbonizzato

Trovato a Milano il corpo carbonizzato di un uomo 75enne in un appartamento andato in fiamme: in accertamento le cause

Tragedia tra le fiamme a Milano. Trovato nella tarda serata di ieri, martedì 28 marzo 2023, il corpo carbonizzato di un uomo 75enne in un appartamento andato a fuoco alla periferia del capoluogo lombardo.

Le altre vittime

Scoppiato per cause ancora da accertare, l’incendio – che ha interessato il primo dei tre piani di una palazzina – è stato spento poco prima di mezzanotte da cinque squadre dei Vigili del Fuoco che sono tempestivamente intervenute dopo l’allarme. Meno crudele la sorte per un 51enne che vive nello stabile incendiato e si trovava all’interno dell’abitazione al momento del rogo: l’uomo ha riportato ustioni non gravi alle mani e ai piedi; è rimasto lievemente intossicato e per questo è stato portato all’ospedale Fatebenefratelli. Le sue condizioni sono serie ma resta escluso il pericolo di vita. Presente anche un uomo di 73 anni rimasto illeso.

I soccorsi

I Vigili del Fuoco si sono occupati di spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che sono attualmente a lavoro per cercare di risalire all’origine del rogo. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un malfunzionamento dell’impianto o di un guasto tecnico o se le fiamme siano divampate a seguito di una disattenzione. Stando alle primissime indiscrezioni, sembra che il fuoco, che hanno distrutto l’appartamento ormai inagibile del 75enne carbonizzato, non abbia compromesso altri edifici o parti della palazzina.