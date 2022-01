Incendio in appartamento a Olbia: disabile morto tra le fiamme

L'incendio accaduto nell'appartamento dell'uomo, 73enne disabile di Olbia, potrebbe essere stato causato da una stufetta elettrica

L’incendio accaduto nell’appartamento dell’uomo, un 73enne disabile di Olbia, potrebbe essere stato causato da una stufetta elettrica.

Olbia, appartamento va a fuoco, disabile morto tra le fiamme: il rogo

L’incendio è avvenuto attorno alle 4 di notte in un appartamento in via Volterra, a Olbia, in Sardegna.

Il rogo è stato purtroppo fatale per il proprietario di casa, un uomo di 73 anni in sedia a rotelle.

Olbia, appartamento va a fuoco, disabile morto tra le fiamme: la dinamica

Secondo le prime ricostruzioni l’incendio potrebbe essere stato causato da una stufetta elettrica malfunzionante, che si trovava nel soggiorno dell’appartamento. I vigili del fuoco e i carabinieri ora dovranno fare chiarezza sull’accaduto e sull’esatta dinamica.

Olbia, appartamento va a fuoco, disabile morto tra le fiamme: il decesso

Da quanto emerso pare che l’anziano abbia provato a spegnere l’incendio, ma le fiamme e il fumo lo hanno sopraffatto. I soccorritori, giunti sul posto dopo che qualcuno tra i vicini aveva lanciato l’allarme, hanno trovato il corpo esanime e senza vita.