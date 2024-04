Incendio in appartamento a Roma in zona Prati, un morto

Roma, 5 apr. (askanews) – É stato trovato senza vita il proprietario di un appartamento al quarto piano di un condominio nel quartiere Prati, a Roma, in zona piazza Mazzini, dove è scoppiato un incendio. Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute all’alba per spegnere le fiamme e hanno rinvenuto il corpo del settantenne. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente.