Un appartamento ha preso fuoco a Roma, in Via Treviglio, e l'inquilino non è riuscito a scappare ed è morto in casa con i suoi due cani.

Incendio in appartamento nella notte: morto un uomo con i suoi due cani

Nella notte è scoppiato un incendio a Roma, in via Treviglio 38. Un’abitazione è stata distrutta dalle fiamme e la persona che vi abitava non è riuscita a scappare. I Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo per spegnere l’incendio hanno trovato in casa un uomo morto con i suoi due cani. Per loro purtroppo non c’è stato nulla da fare e gli operatori sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso. Sono arrivati anche i carabinieri, che stanno indagando su quanto accaduto.

Le cause dell’incendio non sono note e i rilievi sono in corso per capire cosa sia accaduto.

Le indagini sulle cause dell’incendio

L’appartamento distrutto dalle fiamme è inagibile. Una parte del solaio in legno è crollata, rendendo pericoloso entrare. Non è chiaro cosa sia accaduto. L’allarme è arrivato alla centrale operativa poco prima di mezzanotte e i Vigili del Fuoco si sono recati immediatamente sul posto per spegnere le fiamme, nella speranza che dentro non ci fosse nessuno.

Purtroppo non era così. Quando i pompieri hanno domato le fiamme, hanno trovato il cadavere dell’uomo e dei suoi due cani, ormai morti. Sono in corso le indagini per cercare di capire cosa sia accaduto.